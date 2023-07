TÕDE TULEB PÄEVAVALGELE ⟩ BSH tunnistab armukesi: vabandust, Eesti Vabariik, ma olin kiimas!

Eile tuli ilmsiks, et Brigitte Susanne Hundil oli väidetavalt enda sõbranna lauljatar Elisa Kolgi peigmehe ärimees Indrek Rahumaaga sel aastal salasuhe. «Brigitte magas Indrekuga, kui Elisa Los Angeleses oli,» kinnitab lähedane allikas. Indreku sõnul ei ole ta Brigittega seksuaalvahekorras olnud. Rohkem saad lugeda SIIT.

Kui veel eile väitis Brigitte, et oli loo välja mõelnud ja levitanud sõbrannade seas valesid kuulujutte eesmärgiga tabada «hüään», kes tema saladusi välja räägib, siis nüüd tundub, et Brigitte võttis teo omaks.

Brigitte tunnistas täna Instagrami loos, et tal oli mitu armukest. «Ma arvan, et need vennad praegu värisevad kodus ja mõtlevad, et miks ma ennast BSHga sidusin,» räägib Brigitte teistest armukestest, kelle nimesid lubas ta saladuses hoida.

«Ma lõpetasin kõik need suhted suve alguses, sest ma tahtsin oma musterkäitumist murda,» väidab Brigitte.

«Ja seda, et ma saamanäljas olen, see on kellelegi üllatus või?» küsib Brigitte ja vabandab kogu Eesti Vabariigi ees. «Ma tõesti olin kiimas, aga teate, mis? Ma ei olnud selles olukorras üksi,» tõdeb skandaalitar.

Põhjus, miks Brigitte nüüd uudisega avalikuks tuli, on lihtne: «Mul ei ole praegu kellegagi seksida, sellepärast ma neid stoorisid teengi,» naerab Brigitte, soovitades kõikidel rohkem seksida ja kindlasti kasutada kondoomi.

Järgmises stooris jagab Brigitte, et suve alguses vaatas ta endale otsa ja tundis, et ta ei taha olla ümbritsetud neist inimestest, kes toona tema ümber olid. «Lasin need mehed ja sõbrannad lahti. Kõik see ärevus ja toitumishäired tulevadki sealt kohast. Need inimesed ei haaku su põhimõtetega,» räägib Brigitte ning heidab nalja põhiväärtuste üle, mida Hendrik Terras talle toona suhte lagunemise põhjusena esile tõi.

Lisaks palub Brigitte end rahule jätta. «Te ei tühista mind niikuinii! See pole võimalik!»