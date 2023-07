Räppar Rauno Jürise perre sündis pisipoeg: läks kaheksa minutit ja siis oli laps juba käes

«Sünnitus läks väga kiiresti,» räägib räppar Rauno Jürise «Reporterile», kuidas juulikuu esimesel päeval saabus nende perre oodatud pisipõnn. «Naine ütles mulle kell kaheksa hommikul, et nüüd ta tuleb. Ta palus, et viiksin teised lapse vanaema juurde,» meenutab Jürise päeva, kui poeg andis enda tulekust märku.

Jürise ütleb, et kuulas hoolikalt naise näpunäiteid ja nii ta sõidutaski teised lapsed vanaema juurde. «Koju tagasi tulles mõtlesin, et mul on natuke veel aega ja teen natuke muusikat, kuid siis juba naine ütles, et nüüd on minek!»