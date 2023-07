SODIAAGISOSINAD ⟩ Seisame ühe pika teekonna lõpus ja uue alguses: sisemine tuli näitab teed

Soovitused nädalaks

No vaata teda! Seal ta seisab, põlev nui käes, selja taga ilmselt taltsutatud lõvi. Tuline, enesekindel, tõeline liider. Ta on keegi, kes näeb suurt pilti, teab, kuhu minna ja kuidas sinna jõuda. Teised joonduvad tema järele loomulikult ja usaldavad - sest tema teab.

Sauade kuningas tuli ütlema, et kõik see tuline energia, mis meid kohe-kohe aina enam ümbritseb, on tulnud siia põhjusega. Ikka selleks, et meid edasi juhatada, sinna, kuhu jõudma peame. Usalda siis universumit ja seda sauade kuningat - ja mine sinna, kuhu sinu kuningas kutsub.