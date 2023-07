Supermodell Karmen Pedaru suudlusest rahvusvaheliselt tuntud kuulusega: ta oli naisterahvas

Sky Plusi hommikuprogrammi rubriigis «Valedetektor» käis külas alati stiiline ja võluv supermodell Karmen Pedaru, kes pidi vastama põnevatele küsimustele, mis paljastavad maailmakuulsa modelli kohta nii mõndagi!

Saatejuhid uurisid, kas meie kodumaist modelli on ka kunagi õhtuhämaruses ööklubist välja visatud, mille vastas Pedaru aga jaatavalt: «Vist tantsisin seal laua peal, ma ei tea, mis ma seal veel tegin. See oli välismaal ja minu arust Londonis,» meenutab ta, lisades, et tegemist oli veel stipiklubiga.

Maailma kuulus supemodell on end ka guugeldanud, kuid ainult seetõttu, et inimestele lihtsalt mingit pilti näidata. Kõige rohkem tunneb Pedaru uhkust fotosessiooni üle, kus ta poseeris koos maoga.

«Ma ei teadnudki, et see madu seal pildistamisel oli. See klient ei öelnud mulle, kuni mul oli meik ja juuksed valmis – nad lihtsalt ei julgenudki öelda. Võib-olla oleksin ei öelnud sellele tööle, aga sain sellest hiljem teada,» räägib ta, märkides, et pildistamise lõpuks oli madu nii stressis. «Mingi hetk ei saanud madu kontrollida ja madu tahtis mind kägistama hakata.»

Pedaru paljastas, et ta on suudelnud ka rahvusvaheliselt tuntud kuulusega. «Aga ma ei ütle, kellega,» vastas Pedaru, lisades, et tegemist oli naisterahvaga.