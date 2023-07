PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 10. juuli: Lõvil võib nädal alata jamaga, Kaljukitsel edeneb mõttetöö hästi

JÄÄR

Jäära märgis liikuva Kuu harmoonilised aspektid annavad sulle võimaluse tunnete ja mõistuse tasakaalukaks kasutamiseks.

SÕNN

Iseennast analüüsides võid leida vastused vägagi olulistele küsimustele. Mõnes mõttes on end mõista raskem kui teistest aru saada.

KAKSIKUD

Töises vallas paistavad võimalused küll head, kummatigi ei ole täna hea päev uute alguste tegemiseks. Pigem vead vanu otsi kokku.

VÄHK

Merkuur on vastasseisus jõulise Pluutoga, mistõttu kipud kangesti vaidlema. Sulle tundub, et sina oled see ainus, kes teab täit tõde.

LÕVI

Nädal võib alata jamaga, mida sa ei oleks ette arvatagi osanud. Keegi on ehk midagi tegemata jätnud või kuidagimoodi alt vedanud.

NEITSI

Teed tööd täpselt ja kohusetundlikult. Tänane päev sobib selliste ülesannete täitmiseks, mille puhul tuleb juhendites näpuga järge ajada.

KAALUD

Vastuolu võib valitseda selle vahel, mida sinult tööl nõutakse ja mida sa ise teha tahaksid. Kodused suhted vajavad tähelepanu.

SKORPION

Alusta nädalat aktiivselt – võimalusi on palju, sul tuleb need ära kasutada! Hoia silmad ja kõrvad lahti, liikvel on vajalikku infot.

AMBUR

Ilmselt viibid mõtetes veel nädalavahetuse sündmuste juures. Pead end tublisti kokku võtma, kui tööasju ajama hakkad.

KALJUKITS

Mõttetöö edeneb hästi, oled võimeline põhjalikuks süvenemiseks. Suhtluses pead end manitsema taktitundelisusele.

VEEVALAJA

Sul on häid võimalusi edukate rahaliste tehingute tegemiseks. Meenuta oma minevikukogemusi – sul on, millest õppida.

KALAD