FOTOD ⟩ Urmas Eero Liivi uhiuus lauapliit plahvatas ootamatult. «Kohupiimakoogi küpsetus lõppes...»

Armastatud režissöör Urmas Eero Liiv rääkis möödunud laupäeval sellest, kuidas tema maamajja ostetud uus ahjuga lauapliit plahvatas. «Esimene suurem kohupiimakoogi küpsetus ahjus lõppes aga sõna otseses mõttes pauguga,» kirjeldas Liiv juhtunut, lisades, et Brocki lauapliit sai maamajja ostetud uhiuuena Euronicsist.

«Lähedal seisev chika sai šoki, aga pauk oli ikka nii korralik, et ka kõigile majas viibijatele tundus, et keegi tulistas jahipüssist,» ütles ta ja selgitas, et nii tugeva heli põhjuseks oli ahju siseklaasi äkiline purunemine.