OTSEFOTOD PÄRNUST ⟩ Vaata, kes saabuvad selle suve kuumimale rannapeole

Selle suve kuumim rannapidu Beach Grind toimub 7. ja 8. juulil Pärnu rannapargis, kus tähistatakse enda 10. sünnipäeva. Juubelile kohaselt on kavas suurem festivaliala, parimad artistid ja hulgaliselt muid lisategevusi. Villa Ammende hoovi on lisandunud kolmas, house-muusikale pühendatud lava.

Laupäeval esinevad: Alan Walker (NOR), Little Big (RUS), Luude (AUS), 5MIINUST, DIMENSION (UK), GOODBOYS (UK), Hybrid Minds (UK), CARTOON, KOVEN (UK), Alcemist (UK), Clicherik & Mäx, SIIMI, Jozels, Bombossa Brothers, Coverk x Byte, Another Bald One, MHKL & JAVÚ, Perspective Shift ja Merike Rundu.