ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Euroopa direktiivid on meie ametnike ülipüüdlikkuse kõrval kui lapse naeratus

Mis kurat see on, mis sunnib meie totraid ametnikke proovima kehtestada vaikuse- ja bürokraatiaajastut?

Daume aga teatab küüniliselt, et "ajutistest kitsaskohtadest" polegi vaja pressis teada anda, sest see on ikkagi pooltõde ja annab meie ideoloogilise vaenlase jaoks (siinkohal osutab Daume pöidlaga eksimatult lääne poole) võimaluse diskrediteerida nõukogude korda!

Kui naisajakirjanik arvab seepeale, et ta ei teadnudki, et meie ajakirjandust trükitakse iseoloogilise vaenlase, mitte meie oma eesti inimeste heaks, saab ta sõimata.

"See on ohtlik demagoogia", ütleb riigitruu asetoimetaja Daume metalselt, "kui ma sind nii hästi ei tunneks võiks juhtuda, et seda vestlust tuleb juba ühes teises kohas jätkata". Muidugi peab ta silmas julgeolekuorganeid.

Seltsimehed, Brežnev on surnud!

Vaat nii. Meie ametnikud (tõsi, kindlasti mitte kõik) on siis Helen Rohtlaga eesotsas tagasi Brežnevi surmale ja Gorbatšovile eelnenud ajas. Aitäh, aga see ei tohi küll läbi minna.

Kusjuures: samal hetkel, mil "tõeministeeriumi" tekitamise katsed põhjustasid üsna tervemõistusliku ning argumenteeritud protesti, asus Rohtla ise demagoogitsema. Ta heietas, et kontroll on mõeldud ikkagi kolmanda riigi saadete ja ajakirjanduse jaoks, aga ta lihtsalt valetas. Algses avalduses oli mustvalgelt öeldud, et kontrollida võiks ikkagi kõiki saateid.