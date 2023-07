MAALILISED FOTOD ⟩ Helkivad ööpilved pakkusid lummavat vaatemängu: lihtsalt vaatad ja imetled!

Kolmapäeval, mõned minutid enne südaööd teavitas sünoptik Kairo Kiitsak, et taeva on vallutanud helkivaid ööpilved. «Kes soovib, see saab praegu kell 23:55 helkivaid ööpilvi vaadata ja pildistada. Neid on palju taevas,» nentis ta ühismeedias.