Tomi Rahula ei jätka Eesti Laulu peaprodutsendina

«Iga suur projekt vajab mõne aja tagant ümberhindamist ja värskendamist. Seda enam Eesti Laul, sest ühelt poolt on see Eesti suurim ja olulisim muusikasaade ning teisalt hüppelaud Eurovisionile. Soovime sügisele vastu minna uuendustega ja suvi on parim aeg, et analüüsida lõppenud hooaega ja ka varasemaid aastaid,» sõnab ERRi meelelahutussaadete peatoimetaja Karmel Killandi .

Kolmapäeval andis Rahula sellest teada ka enda Instagramis. «Selge on see, et viis aastat tiksus täis kõigi jaoks täpselt õigel ajal. On tore tõdeda, et viie aastaga sai oma panus antud nii suurde teleprojekti. Mina olin lõpetamisega arvestanud ja ka Eesti Laulu formaat on valmis sügisel uue meeskonnaga taas uuenduskuuri läbima. Jään seda ka ise põnevusega ootama!» kirjutab Rahula ühismeediasse tehtud postituses.