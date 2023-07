Superkuuks nimetatakse olukorda, kus täiskuu juhtub hetkele, mil Kuu on oma elliptilisel orbiidil Maale lähimas punktis. Näiteks kaugeimas punktis asub ta meist 406 700 ja lähimas 365 500 kilomeetri kaugusel. Vahe on üle 50 000 kilomeetri ning tähendab, et võrreldes vähima kauguse ehk apogeega tundub kuuketas superkuu ajal 14% suurema läbimõõduga.