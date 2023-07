PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 5. juuli: Kaljukitsele tunduvad armuasjad elulise tähtsusega, Kaksikud saavad tööl hästi hakkama

Tunned vajadust mingisse gruppi kuuluda. Et olla osa tervikust, pead paratamatult mõnes küsimuses kompromissile minema.

Töised ideed on lennukad. Ka armuelu on väga tähtis. Ehkki mõistus sunnib sind töötama, seab süda isikliku suhte esikohale.

Ära mõtle üle. Loomingulist tegevust pärsib see, kui sa iga detaili puhul kahtled, et kuidas see teistele meeldib, mida nad mõelda võivad.