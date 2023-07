SODIAAGISOSINAD ⟩ Neljapäev ja pühapäev võivad kujuneda kõige kummalisemaks: kõik ei lähe nii, nagu plaanitud

Soovitused nädalaks

Püüa leida oma sisimatele tunnetele ja vajadustele verbaalne väljendus, kuid tee seda vastutustundlikult.

Kui koged haigettegevaid mõtteid, istu nendega rahulikult ning püüa mõista, mis on nende taga.

Ole endaga mõistev, kui sa hetkel ei tea, mis on õige tegutsemisviis või mitmed su katsed oma tahet teostada luhtuvad. Kõik ongi sel nädalal muutumises.

Nädalakaart: Müntide kümme (tagurpidi)

Tarokaart Müntide 10 Foto: Erakogu / Dagmar Lamp

Dagmar Lamp selgitab kaardi tähendust: «Müntide 10 on üks ilusamaid kaarte, kuid sel korral tuli ta tagurpidi. Õigetpidi asendis märgib ta seda, mida me selles elus nimetame pärandiks: mida me oleme saavutanud, mis meil on, meie kogukonda, meie perekonda, materiaalset küllust.

Tagurpidi aga meenutab ta meile, et ehk oleme jäänud liialt mõtlema staatusele või luksusele ja oleme teelt kaldunud. Kui märkad, et sinulgi on rahaküsimustes negatiivne foon, siis püüa tähelepanu pöörata mitte sellele, mis on puudu, vaid sellele, mis on olemas.

Muidugi on ajad praegu rasked ning kui päriselt peab muretsema söögiraha pärast, siis on ühel kaardimooril lihtne öelda, et «mõtle postiiviselt» - nii see muidugi alati ei toimi. Kuid me saame siiski ka kõige raskemates oludes püüda keskenduda sellele, mis meil on, mille eest oleme tänulikud.»