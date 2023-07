NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on mõnevõrra ebamugavust, mis tuleb üle elada: taustal toimub tervenemine

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeval on kuu apogee ehk Must Kuu Lilith trigoonis Chironiga. See seis näitab, et on võimalik tervendada endas üht äratõrjutud ja mahavaikitud külge. See osa meis, mida oleme pidanud ebameeldivaks, sobimatuks ja võibolla millekski selliseks, mis meid teistest eraldab, on ühtäkki kergemini aktsepteeritav. Sel päeval võivad paljud kogeda ühe keeruka sisemise aspekti paranemist iseendas. Võib kaasneda julgus seda osa endas väljendada ja teistele näidata. Üks ülitundlik koht, millega tegelemine on üldiselt valulik, muutub nüüd leebemaks või loomulikumaks.