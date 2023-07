PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 3. juuli: Lõvi peaks tervise luubi alla võtma; Kalade suhtlus sõpradega võtab huvitava pöörde

Suhtlus on aktiivne, ilmselt tuleb kokkupuuteid võluvate vastassoo esindajatega, kes üritavad sulle muljet avaldada.

Küllap saad teada midagi olulist. Ühelt saladuselt võib katteloor langeda. Ehkki tõde võib tunduda raputav, on sul uuest infost abi.

Partnerlussuhete vallas võib toimuda midagi olulist. Kui soovid kellegagi suhet lõpetada, siis täna on sobiv hetk otsustavaks käiguks.

Võta tervis luubi alla, analüüsi kriitiliselt oma igapäevaharjumusi. Kui sul on pahesid, siis tee otsus nendest loobumiseks juba täna.

Kõige tähtsam on see, et suhted pere ja sugulastega oleks korras. Aeg võib lagedale tuua mingi pinge, mis lahendust vajab.