Nädal algab täiskuuga Kaljukitses, mis jääb opositsiooni kommunikatsiooni planeedi Merkuuriga ning on näha, et suur rõhk saabki olema suhtlemisel - paljud tunded otsivad väljendust läbi sõnade, kuid liialt kerge on eneseväljendamisel haavuda ja haavata, eriti kui teiste suhtes on loodud eeldusi ja ootusi.