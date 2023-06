Suured sajud tulemas? Kairo Kiitsak jagab lähipäevade ilmaprognoosi

Sünoptik Kairo Kiitsak annab teada, et lähipäevil tuleb valmis olla intensiivsemateks vihmahoogudeks ja äikeseks, samuti tugevateks tuulepuhanguteks, mis võivad kahju teha. «Äikest on oodata ka öötundidel, eriti sooja merevee kohal. Intensiivseid vihmahooge koos äikesega on oodata 1. juulil ja 2. juulil. Kõige kurjakuulutavamad on mudelite prognoosid 3. juuliks (eriti öö vastu 3. juulit ja 3. juuli päev) – äikesevihmad, tugevad tuulepuhangud ja isegi keeristormide tekkimise võimalus on olemas,» kirjutab Kiitsak Facebookis.