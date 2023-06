REPORTAAŽ ⟩ Laulupeo peaproov oli hingele justkui väike pai enne suurt embamist

Kui ma pool tundi enne keskpäeva Tallinna lauluväljaku Oru tänava värava juurde jõuan, et kajastada laulupeo peaproovi, käib kehast justkui jõnks läbi ja meelde tuleb minu kõige esimene laulupidu 1990. aastal. Ma olin siis kaheksa-aastane. Mu Tartu naabrid võtsid mu Tallinnasse kaasa ja mul olid päris esimest korda rahvariided seljas. See on nii kummaline, kuidas suur osa lapsepõlvemälestusi on meeles veidi udusel kujul, aga kui ma mõtlen oma esimesele laulupeole, tuleb see kõik meelde nii kirgastes ja erksates toonides, nagu oleks see olnud eile.