Saabuvad seisud viitavad, et tegeletakse ühe suure ja kaaluka karmalise küsimuse lahendamisega. See võib olla midagi sellist, millega minevikus juba korduvalt rinda pistetud, kuid nüüd on äärmiselt oluline teha paremaid valikuid, kuna suur muutus on päriselt võimalik.