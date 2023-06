HÄSTI HOITUD SALADUS ⟩ Chrissy Teigeni ja John Legendi perre sündis mõned kuud peale tütre sündi neljas laps

Kuus Grammy auhinda võitnud John Legend ütles Instagramis, et nende kodu on täitunud armastuse ja rõõmuga. Legend avaldas ka, et imetleb oma naise tugevust. «Tunnen aukartust Chrissy tugevuse ja vastupidavuse ees ning mul on nii hea meel näha, kuidas Luna ja Miles oma pisiõde embavad. Olen tänulik, aga «aitäh» ei tundu piisavalt suur sõna, et kogu tänulikkust väljendada,» kirjutas Legend toona.