PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 28. juuni: Lõvi on enese vastu range, Skorpionil on aeg minna avastama uusi jahimaid

Tähelepanu pöördub isikliku elu sfääri. Tunned, et lähedased inimesed on kallid ja tahad oma armastust nende vastu välja näidata.

Suhtlus kaasinimestega õnnestub hästi. Püüa võtta teisi sellistena, nagu nad on, leia positiivset selles, et kõik inimesed on erinevad.

Sinu kõrval on inimesi, kellel on küllalt tarkust, et sulle nõu anda. Nad on abivalmid, kui vaid oskad nendega õigesti suhelda.