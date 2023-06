NÄDALAPROGNOOS ⟩ Sügav kirg on selle nädala suurim edasikandev jõud: oluline progress on võimalik

Neljapäeval on Päike trigoonis Saturniga ja Veenus trigoonis Chironiga. See on üks nädala parimaid päevi, kuna viitab stabiilsele arengule ja südamehaavade potentsiaalsele tervenemisele. Kergem on jõuda tagasi harmooniasse, end maandada ning olukordi kainemalt näha. Samas võimaldab see aeg kogeda ka rahulikku ja kindlat progressi ning häälestada oma tegevus pikemasse perspektiivi. Sellest tasub võtta parimat! Hoidke jalad maas ja süda lahti.

Reedel on Merkuur trigoonis Saturniga, mis distsiplineerib mõistust ja suhtlemist ning sobib eriti hästi töötamiseks ja läbirääkimiste pidamiseks. Seis lisab suhtlemisse ausust ja selgust, ent teeb päeva ka argisemaks. Seda võikski kasutada olulise töö ära tegemiseks. Päev toob igasugusesse töösse ja suhtlemisse tõhusust, aga ka vastutustundlikkust.

Laupäeval teeb Päikese ja Merkuuri ühendus sekstiili Jupiteriga. Saabuvad lootusrikkad väljavaated ja positiivne inspiratsioon! Suhtlemine on kerge ja optimistlik ning tehakse laiahaardelisi plaane. Probleemidele lahenduste leidmine on lihtsam kui tavaliselt ning keegi võib meid selles ka juhendada või õpetada. Samuti on aeg väga soodne õppimiseks, uute teadmiste ja kogemuste kogumiseks. Reisimine, matkamine ja kasvõi oma lähiümbruses tihe ringiliikumine (liiklemine) on sujuvam ja õnnetusi ilmselt seega vähem.

Pühapäeval on Veenus kvadraadis Uraaniga, mis võib kujuneda nädala kõige rahutumaks päevaks, eriti suhetes. Parimal juhul toob see kaasa ootamatu seikluse, mis mõjub värskelt ja põnevalt. Ent halvimal juhul triivitakse oma kaaslastest eemale ja suhted muutuvad ebastabiilseks. Võib tekkida vajadus uudsuse ja vabaduse järele. Mõnes olukorras tuleb inimeste vahele ootamatu distants, kuid see on ajutine. Järsku tekkivad uued suhted ei ole aga ilmselt jätkusuutlikud.

