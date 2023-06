NATSISÜMBOL? ⟩ Mainekas toidukoht on logo tõttu sattunud pahameele alla. «Me ei toeta ühtegi ideoloogiat!»

Pealinna populaarse toidukoha Kebaboom logo on jäänud nii mõnegi kliendi silma kriipima. «Kebaboomi omanik võib natsisümboolikat oma ettevõtetes selliselt kasutada? Kuidas see okei on?» küsis toimetusele kõnealusest sümbolist foto saatnud lugeja.

Nimelt sarnaneb Tallinnas Balti jaama turul asuva kebabiputka Kebaboom töötajate pluusidel olev logo Natsi-Saksamaa kotkasümboliga.

Kebaboomi logo Foto: Lugeja foto

Natsikotka sümbol Foto: Kuvatõmmis/ADL

«Disain on hea, aga no see on küll Das ämber. Pannud siis juba kuusnurk linkuke sinna alla ringi sisse,» kritiseeritakse ühismeedias. «Olen ka mõelnud, et no tõesti... ja need on Solarises ja Viru keskuses,» nentis teinegi.

Instagramis väljendas hämmingut ka räpipundi 5miinust liige Kohver. «Ma olen Kebaboomi esimesest päevast olnud ja sõpru sinna vedanud ja agiteerinud ja kaitsnud, kui mingi kebabivaidlus on olnud, sest see ongi reaalselt Eesti parim kebabitoode. Aga vennad, what the f**k? Mis järgmiseks? Sirp ja shawarma?» kirjutas räppar enda Instagrami loos.

Kõnealust postitust nägi ka Kebaboom. «Me armastame linde, eriti kotkaid. Me arvame, et see on suurepärane Jumala looming,» vastasid nad ühismeedias kriitikale, lisades, et ei toeta ühtegi ideoloogiat.

