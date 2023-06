Jevgeni Prigožini kirju minevik ⟩ Kuidas pätist sai hot-dogi ärikas ja «Putini kokk»

Sama päeva õhtul kinnitas Prigožin, et vägede liikumine Moskva poole on peatatud, põhjendades seda soovimatusega venelaste verd valada.

Hot-dogi putkad ja restoranid

Aga kes on kurikuulsat hüüdnime «Putini kokk» kandev Jevgeni Prigožin, kes on täna Wagneri palgaarmee juht? ERR tegi väikese ülevaate, tuues välja, et 1961. aastal Leningradis sündinud Prigožin sai esimese kriminaalkarituse juba 18-aastaselt, seda varguse eest. Kaks aastat hiljem sai mõisteti ta röövimise eest 13 aastaks vangi.