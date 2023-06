LEITUD ⟩ Mitu päeva teadmata kadunud olnud 14-aastane Rasmus leiti üles

22. juuni õhtul kell kuus läks 14-aastane Rasmus Võsu sõpradega Raplasse aega veetma. Pühapäeva õhtupoolikul sõnas noormehe ema, et poeg ei ole tänaseni endast märku andnud. Poisi telefon oli väljalülitatud.

PPA pressiesindaja Barbara Lichtfeldt kinnitas, et ka politsei otsib noormeest.

Pühapäeva õhtul kella kaheksa aeg kinnitas poisi ema, et poeg on leitud. Ta oli Harju maakonnas Saku vallas Roobuka külas. «Temaga on kõik korras,» kinnitas ema.