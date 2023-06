AITA LEIDA ⟩ Tartus otsitakse laupäeva õhtust saati kadunud Kalmerit: mees on vigastatud ja tema elu võib olla ohus

Elvira sõnul oli viimane ühendus Kalmeriga laupäeval kella 10 paiku õhtul ning pärast seda on tema telefon olnud väljalülitatud.

Mehe sugulase Kristi sõnutsi on olukord väga aegkriitiline. «Tal oli tüli oma elukaaslasega,» ütleb Kristi. Lähedaste sõnul saatis mees hiljem ka pilte enesevigastamisest, mistõttu on neil ka suur hirm mehe elu ja tervise pärast. Haiglad on Kalmeri lähedaste sõnul läbi helistatud ning meest seal pole.