ELU25 ⟩ Majandusanalüütik Kakk Valter: Jaaniaegne õgimine. Peame rääkima sellest, et te sööme end haigeks!

Ma lähen vahetevahel nii närvi! Seda eriti siis, kui ilmselgeid tõsiasju hakatakse vaiba alla lükkama. Või musta valgeks rääkima. Või ilmselgelt kahjulikke asju kasulikuks või vähemalt neutraalseks joonistama.

Kõik süsivesikud korraga!

Inimeseloom on vahetevahel nii uskumatult loll, et siit metsast vaadates jääb üle ainult pead vangutada ja öelda kurvalt: „uhhuu.“ Näiteks nüüd on inimeseloom lisaks sellele, et ta end kipub mõistliku tipsutamise asemel alkoholiga ära marineerima, hakanud end ka sõna otseses mõttes haigeks sööma.

Aga mitte see ei ole kõige hullem! Kõige hullem on see, et kui selle joomise osas keegi vahepeal vähemalt kobiseb, et see vist päris normaalne ei ole, et siinmail imikust raugani statistiliselt liitrite kaupa piiritust keresse keeratakse, siis liigsöömise kohta ausalt millegi ütlemisega on veidi teised lood.

Lausa kõrvulukustav vaikus!

Aeg-ajalt kuskilt tuleb ehk mingi arstitädi ja räägib üldist ja ettevaatlikku juttu, et kuskil on mingi ülekaaluprobleem ja keegi võiks midagi teha. Sõnu valitakse seda juttu rääkides hoolega, et ometi kedagi ei solvataks. Inimeseloom kuulab, on hetkeks mures ning poole tunni pärast keerab keresse kõik süsivesikud, mis on võimalik kätte saada! Ja siis läheb uute järele!

