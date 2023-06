ÕILIS TEGU ⟩ Tallinna moedisainer õmbles heategevusprojekti raames kahele tüdrukule lõpukleidid

Juba teist aastat veab Jelena Heinsaar heategevusprojekti «Õnn silmades», mille eesmärk on täita unistus koolilõpetajal, kelle vanematel on raske või isegi võimatu oma tütre unistust ellu viia.

Eks koolilõpetajad tahavadki tähtsal päeval särada kõige ilusamas kleidis. Sageli pole see aga nii lihtne ning lõpetaja kingad, kleit, ehted ja soeng lähevad maksma kopsaka summa. See võib osutuda liigagi kalliks ning iga lapsevanema rahakott sellele vastu ei pea. Just selliseid koolitüdrukuid Jelena juba teist aastat otsibki, et nende silmadesse sära tuua ja unistus täita.