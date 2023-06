Sel aastal astuvad 22. ja 23. juunil Pühajärve jaanitule lavadele parimad kodumaised artistid ning välismaa tantsumuusika tipud Showtek ja Sub Focus . Välisartistide nimekirja täiendavad Brooks (NED), Macky Gee (UK), Sam Collins (GER) ja Kanine (UK).

Kahepäevase festivali jooksul kütab Pühajärve pargi kuumaks ka Eesti muusikaparemik. Suve esimese ülesastumise teeb nublu. Pealaval on võimsa sõuga tagasi räpipunt 5MIINUST ning kohal on ka Pühajärve jaanitule püsiesinejad Terminaator ja Smilers. Kahel päeval astuvad lavale veel Karl-Erik Taukar, Grete Paia, Shanon, Púr Múdd, Liis Lemsalu, Merilin Mälk jt. Lisaks on oodata üllatusi, sest festivaliprogramm ei ole lõplik.