Täna jõudis lõpule «Tipust Topini» ehk Munamäelt mereni on teatejooks, kus läbisid tiimid järjest joostes 337 kilomeetrit. «See on vaieldamatult üks suurimaid väljakutseid mu elus! Ma siiani ei suuda uskuda, et ära tegin,» hõiskas meelelahutaja Brigitte Susanne Hunt, et sai eesmärgiks pandud väljakutsega hakkama.