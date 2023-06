GALERII ⟩ Pöörane pidu! Soome eurosensatsioon Käärijä esineb Tallinnas

Globaalseks nähtuseks tõusnud Käärijä ja tema Eurovisiooni võistluslugu on teinud Soome muusika ajalugu ja «Cha Cha Cha» sai hiljaaegu kõige kuulatumaks Soome looks. Ka Eestis tehti omamoodi rekord: «Cha Cha Cha» tegi Eestis ülekaalukalt ühe päeva striimimise rekordi 43 900 kuulamisega.

Vaata galeriist, kuidas pidu möödub ja kes eurolaulikut kuulama on tulnud!

Eurovisioonil teiseks jäänud Käärijä toodi Tallinnase kohale suisa eralennukiga. Flex Festi korraldajad ütlesid, et kuna Soome räppari graafik on väga tihe ja soov Eestis esineda suur, on nad tõepoolest võimaldanud talle eralennuki.