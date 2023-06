VIDEO KOHTUST ⟩ Mart Sander enne kohtuistungit: kui elad piisavalt vanaks, satud igasuguse pasa sisse

«Algus kell 11.00, lõpeb siis, kui õiglus jalule saab või mind trellide taha vangitürmi lohistatakse. Kaasa oma popcorn!» kirjutas Mart Sander neljapäeva hilisõhtul, andes teada, et astub reede hommikul kohtupinki.

Kogu lugu sai alguse kaks aastat tagasi, kui Sanderi kunagine klaveriõpetaja palus väidetavalt tema abi, et saada Tartu kunstimuuseumist tagasi talle kuulunud kunstikollektsioon. Kui proua suri, keeldusid tema pärijad Sanderile maalide transpordiks ja nende pildistamiseks kulunud summa – 680 euro – hüvitamisest. Põhjendati, et nad pole Mardi teeneid palunud. «Pärijad ütlesid, et Mart, ära tee midagi, sellepärast ei olnud nõus ka hüvitama,» selgitas pärijate esindaja kohtusaalis. Nad nõudsid kohtu kaudu tagasi Sanderi käes olevaid teoseid, mida viimane ei soostunud enne arvete tasumist tagastama.