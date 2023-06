«Ma olin täiesti šokis!» Saaremaa spaaskülastajaid ärritas aadamaülikonnas saunataja

«Armas hommikusöök merevaatega terrassil, Kuressaare lossis jalutamine, muuseumikülastus, lõuna armsas Saaremaa Veskis ja lõõgastav õhtune spaas käik...» Kõik see oli aga alles algus.

«Ma olin täiesti šokis»

Perega Saaremaal asuvat spaahotelli Meri külastanud Viktoria sai enda sõnutsi šokeeriva kogemuse osaliseks, kui märkas äkitselt mööda veekeskust jalustamas aluspüksteta härrat. «Nagu Kristuse ilmutus. Härrasmees, kes otsustab, et avalikus spaas, kus on palju lapsi ja üleüldse on rahvast täis, peab ujumispüksid ära võtma ja end näitama,» ei suuda Viktoria mõista. «Mulle ei meeldi, kui mu viieaastane tütar peab seda nägema... Ma olin täiesti šokis,» tunnistab ta.