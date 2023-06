KLÕPSUD ⟩ Muusik Inger sai kätte ülikoolidiplomi. «Üks eesmärk on täidetud ja nüüd ujume edasi.»

«Tehtud! Bakalaureusekraad rekreatsioonikorralduse erialal on käes!» teatab Inger rõõmsalt Instagramis ning jagab vahvaid fotosid ja videot Tallinna Ülikooli lõpetamise päevast.

Aktusel pidas Inger lõpetajatele ka kõne. «Üks eesmärk on täidetud ja nüüd ujume edasi järgmiste etappide poole. On selleks siis edasiõppimine, karjääri tegemine, reisimine või pikaaegse unistuse täitmine. Pidage meeles, oluline on lihtsalt vee peal püsida,» ütles Inger oma kõnes.