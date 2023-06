«Lähemale jõudes oli asi ikka kahtlane.» DPD kleebistega kaubik tegi Saku elanikud ärevaks

Küsides, millega seltskond tegeleb, olevat tulnud ebalev vastus. Hiljem selgus, et kõnealune kaubik ei kuulu isegi mitte DPD-le. Transpordiameti e-teeninduse andmetel kuulub numbrimärk sõiduautole Peugeot 207. Samuti on sõiduki taustakontrolli juures märge, et masin on registrist kustutatud kui Eestist välja viidud sõiduk.

Sümboolika ja ebakvaliteetsed kleebised

DPD operatsioonide juht Mehis Aan kinnitas toimetusele, et kahtlust äratanud numbrimärkidega kaubik DPD-le ei kuulu. «Tõenäoliselt kasutatakse sellelt autolt pärit numbrimärki nüüd fotodel nähtud valgel kaubikul. Nimetatud kaubikule on küll kleebitud DPD logod, kuid nende asetus (sh DPD brändiga kaasnev sümboolika) veovahendil ei vasta sellele, kuidas DPD kaubikuid tegelikult logotatud on, ning piltide järgi hinnates on tegemist ka ebakvaliteetselt trükitud kleebistega. Arusaadavalt on seda kõrvaltvaatajal küll kahjuks keeruline tuvastada,» nentis Aan.