NÄDALAPROGNOOS ⟩ Jaanipühad võivad kujuneda päris metsikuks: reaalsustaju on hägune ja ürgsed impulsid tugevad

Ees on päris omapärane nädal: oleme noorkuus, mis on tugevalt Neptuuni mõju all. See tähendab, et paljudel võib reaalsustaju mingil põhjusel ähmastuda, aga teostamatud unistused ja visioonid võivad ka puruneda. Piirid nähtamatu ja nähtava maailma vahel muutuvad samuti hägusemaks.

Mõned inimesed on sel ajal eriti unistavad ja peadpidi pilvedes, teised jälle arvavad nägevat oma hirmude ja košmaaride täitumist. See segadus paneb aga teatavad vormid lahustuma, et sügavamal tasandil saaks kujuneda uus struktuur.

Lisaks on ees eriti tuline Marsi ühendus Musta Kuu Lilithiga Lõvis, mis viimati leidis aset 1996. aasta septembris – siin tekib kontakt väga ürgsete tunnete ja impulssidega.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval, 19. juunil on Jupiter sekstiilis Saturniga, mille mõjuväli ulatub 15.–24. juunini. Hommikul kell 6.53 jõudis ka Päike kvadraati Neptuuniga.

Neist esimene seis räägib mingi olulise protsessi edenemisest ja arengust: justkui sügavamal tasandil luuakse paremat struktuuri ja vundamenti, mis kannaks kaugele. See on pehme mõju, kuid selle tulemused kestavad kaua ja püsivad ning väljendavad stabiilset kasvu. Seda on rahustav teada, kui jälgida, mis pinna peal toimub.