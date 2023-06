Paljud võivad kogeda oma elus nihkumist või energeetilist muutust, kuna Pluuto liikus retrograadselt Veevalaja 0 kraadist tagasi Kaljukitse 29. kraadi ehk kriitilisse lõpukraadi. Lisaks toob nädal pingeaspekte Saturnilt, mis lisab kriitilisust, nõudlikkust ja külmust. Ent nädalalõpus on oodata head!

Tuletan meelde, et allpool on üksnes päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.