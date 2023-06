Riia vanalinna võlu – iga tee on justkui rännak omaette

Veidi enam kui kolmesaja kilomeetri ja umbes neljatunnise autosõidu kaugusel Tallinnast leiab eestlaste jaoks tuttavana näiva, peaaegu et koduselt tunduva paiga keset linna – Läti pealinna Riia südames asuva vanalinna. Kunagine hansalinn, mille vanalinn küllap just sel põhjusel oma olemuselt Eesti pealinna omaga sarnaneb, on aga täis üllatusi, võrratuid vaatamisväärsusi ja selles on peidus ka küllaldaselt teisigi avastamist väärt võlusid.

Riia vanalinna jõudes on alguses ehk koguni raske mõista, kuhu mõni tee viib ja kuhu sa selles tänavate rägastikus lõpuks jõuda võid. Iga tee on justkui rännak omaette ja aeg vanalinnas jalutades möödub märkamatult. Ümberringi on vaatamist ja uudistamist palju, seega isegi, kui veidike ära eksid või su jalad sind soovitud kohast veidi eemale kannavad, võid kindel olla, et vähemalt ei hakka sul kordagi igav.

Esmalt võlub Riia vanalinn oma välimusega. Sarnaselt Tallinnaga on kunagise hansalinna vanalinn tulvil ajalugu, mille keskele on põimitud moodsa maailma elemente. Keset suurlinna paiknev vanalinn on täis kultuurilisi vaatamisväärsusi ja imetlemist väärivaid ehitisi, mida naljalt kahe käe näppudel ära ei loe. Kui hoolega lugeda ja järge pidada, siis ainuüksi ajaloolise tähenduse ning märkimisväärse arhitektuuriga kirikuid leidub Riia vanalinnas kuskil kümne ringis. Ja samas ei ole kirikud ainsad vaatamisväärsused, mida oma silmaga peaks nägema.

Riia vanalinn. Foto: Konstantin Sednev