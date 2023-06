KRÜPTOPETTUS ⟩ Hüpnotisöör Ants Rootslase konto kaaperdati, pettuse ohvriks langenud kaotasid tuhandeid

2. juunil teatas Ants Rootslane Facebookis, et tema Instagrami konto on üle võtnud häkkerid. «Mu Instagrami konto on häkkerite poolt kaaperdatud. Tegeleme, saame tagasi,» kirjutas ta. «Eelmisel reedel logis Instagram mind kontost välja ja kuidagi hiiliti mööda kaheastmelisest autentimisest. Teile reklaamiti krüptot, mille õnge ka mõned inimesed läksid ja kaotasid tuhandeid eurosid. Olge palun selliste postituste suhtes alati skeptiline. Muidugi tahaks me kõik saada viie tunniga 20 000 euro võrra rikkamaks, aga see on ainult sinu ihade peal mängimine,» avaldas Rootslane.

Kui Rootslase Instagrami ilmus kahtlane postitus, tekitas see koheselt palju vastukaja. Kuulsa terapeudi jälgijad olid segaduses ja küsisid kommentaarides, kas Rootslase konto on kaaperdatud või on mees tõepoolest hakanud tegelema krüptoettevõtte reklaamimisega. Konto jäi Rootslasele ligipääsmatuks koguni nädalaks ajaks.

Hüpnotisöör Ants Rootslane. Foto: Kuvatõmmis Kanal 2 videost.

Rootslane rääkis Elu24-le, et tal puudus nädal aega ligipääs oma kontole. «Kontol reklaamiti krüptoteemalisi postitusi, kus kutsuti inimesi investeerima. Seni on teada, et kaks inimest langesid nende pettuse ohvriks. Üks tegi 900 eurose makse neile ja teine 1500 eurose makse. Nad mõlemad kinnitasid, et postitus tundus neile kahtlane, aga riskisid ja võtsid riski rahast ilma jääda,» avaldas Rootslane.

Kommentaar inimeselt, kes postitust usaldas ja oma raha kandis. Foto: Ants Rootslane