FOTOD ⟩ Jaak Mosina urnimatust läbi viinud vaimulik: tavaliselt lahkunu viimast soovi järgitakse, aga tema puhul seda ei tehtud

Urnimatuse läbi viinud diakon Meelis Malk ütles Elu24-le, et see oli tõepoolest olnud Jaak Mosina soov saada maetud Tallinna Metsakalmistule. Mispärast seda soovi ei täidetud? «Metsakalmistu on jagatud organisatsioonide vahel, kes annavad platse välja. Mis iganes põhjused seal olid, selle tagamaad on kusagil mujal. Tean, et otsiti võimalust täita Mosina viimane soov, aga see ei õnnestunud. Eks see Tallinnas matmise teema on nagu on. Rahvast on palju ja kalmistuid vähe,» rääkis Malk.