«Muidugi on mõnikord väsitav, muidugi tagumik valutab. Muidugi on mõnikord öösel külm, aga nii on!» lausub Prantsusmaal sündinud tänavakunstnik Sylvain, kes alustas enam kui paar nädalat tagasi erakordset teekonda. Ta on praegu teel Prantsusmaalt Eestisse ja läbib mitme tuhande kilomeetri pikkust vahemaad üherattalise rattaga.