OTSITAKSE TAGA ⟩ Häädemeestes on ära jooksnud 47-aastane kilpkonn

«Igaks juhuks, kellel laululava juurde jõe äärde asja, siis see võib talle ette jääda. Kunagi ammu on ta sealt leitud,» öeldakse kommentaarides. Tõepoolest on kilpkonn ka varem kaduma läinud, kuid see juhtus palju aastaid tagasi. Omanik Lauri ütles Elu24-le, et kilpkonn on varem tõsiselt ära kadunud neli korda. «Küll on teda lõuna pool asuva jõe põhjapoolselt kaldalt leitud kui ka alevi vahel jalutamas nähtud, aga see juhtus rohkem kui 20 aastat tagasi,» ütleb Lauri.