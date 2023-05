Pühapäeval valis rahvas uue eestikeelse lemmikloo ehk TV3 Jaak Joala nimelise lauluvõistluse «Uus laul» võitja, milleks osutus lugu nimega «Kurjad on ajad». Loo viisi kirjutasid ja esitasid õde ja vend Merit ja Märten Männiste, sõnad kirjutas nende isa Kaupo Männiste.

Õe-venna duo tekitas veerandfinaalis aga palju furoori. Kui televaatjad hääletasid Männisted kindlalt poolfinaali, siis žürii arvates oli laulu tekst poliitiliselt laetud, kuna Meriti elukaaslane on EKRE poliitik ja Euroopa parlamendi saadik Jaak Madisoni. Samuti on EKRE liige ka isa Kaupo. «Mind isiklikult häiris selle loo puhul see tekst. Ma ei ole kindel, kas sellises loos peab olema selline sõnum, eriti tänasel päeval. Ma ei saanud lõpuni nautida seda lugu,» ütles Toome loo kohta veerandfinaalis. Finaalis sai lugu aga žüriilt ainult kiidusõnu.