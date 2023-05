«Mu süda on murtud!» Staarid meilt ja mujalt mälestavad Tina Turnerit

Turnerit tsiteerides meenutas rokilegendi ka raadiohääl Liis Lusmägi: «Mis on minu edu saladus? Ma olen alati uskunud iseendasse. Algusest peale. Ja teadnud, et tõeline mina tuleb välja siis, kui lased lahti kõigest, millega pole rahul. Mis iganes sind alla viib, vabane sellest. Sest sa avastad, et kui oled vaba, tuleb välja sinu tõeline loovus, sinu tõeline potentsiaal.»