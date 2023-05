RASKED AJAD? ⟩ Ees on täpselt sama taevaseis, mis toimus viimati ülemaailmse majanduskriisi ajal 1929. aastal

Üks oluline asi, mida veel mõista, on see, et me kõik kogeme tegelikult neid transiite erinevalt ja üldiselt on nii, et kui ise valida käia teed, mis on kooskõlas kollektiivse hingelise arengusuunaga (hetkel Sõnnis), siis laabub kõik paremini. See tähendab, et oluline on valida loomulikkus, loodus, lihtsus, rahu, stabiilsus ning keskenduda põhiväärtustele. Tuleb keskenduda sellele, mis «mul on» ning seda hoida ja kasvatada. Skorpion on keeruline strateegitseja, aga Sõnn on.. lihtne ja loomulik.