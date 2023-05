ELU 25 ⟩ Aarne Seppel: EKRE toob Eestile homoabielud

Jõud tekitab vastasjõudu ja mida tugevam on jõud, seda tugevam on vastasjõud. EKRE ja Isamaa tegevuse tulemus on abieluvõrdus praegu, selmet lasta ühiskonnal tasapisi areneda ja jõuda selleni mõnevõrra hiljem. Ootamatu innuga on hakatud sisustama abielu mõistet, hoomamata, et riigi jaoks on abielu vorm, mis tagab teatavad õigused ja kohustused seaduse jõuga. Abielule saab sisu anda vaid abielupaar ise. Ei keegi teine.