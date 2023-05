«Pood polnud isegi avatud!» Tartlane jäi üllataval kombel IKEA menukast suvetootest ilma

«Käisime neljapäeval IKEA poes ja soetasime endale sealt välitelgi/istumisala, mille külje peale käivad putukavõrgud,» räägib Tartus elav Mait. Enda sõnul sai ta poes teenindajalt info, et kodulehel saab registreerida enda meiliaadressi, kuhu tuleb teavitus, kui toode on poes jälle olemas. «Ütlesid, et öösel tulevad tooted lattu ja seejärel saan kohe tellimuse vormistada ning Tartu väljastuspunktist ka soovitud asjad kätte.»

Maidu sõnutsi sai ta juba järgmise päeva hommikul kell 8.40 teavituse, et toode on laos. «Kell 8.54 sain kinnituse, et tellimus on tehtud, olin kiire!» ütleb ta, lisades, et pidi juba pühapäeval asjad Tartu väljastuspunktist kätte saama.

Seejärel potsatas mehe meilikasti kiri, et toode on siiski laost otsas. «Helistasin siis kohe IKEA klienditoele, kust öeldi, et putukavõrgud müüdi tõesti läbi,» räägib Mait ja imestab, kas tõesti müüdi 14 minutiga kõik tooted ära. «Pood polnud isegi avatud!»

Mait helistas ka klienditeenindajale, kellelt sai teada, et ta pole ainukesena sellises olukorras. «Meile öeldi, et probleem võis olla ka selles, et poest ostetakse tooted ära, aga pood polnud veel avatudki. Kuid miks just minu tellimus tühistati?» tõstatab mees küsimuse.

Maidu soovitud välitelgi putukavõrk Foto: Erakogu

IKEA kommenteerib olukorda

«Meie suvetooted on väga populaarsed ja kahjuks ei ole nende kätte saamine suurte tarneraskuste tõttu kogu Euroopas piisav, seega võib tõepoolest juhtuda, et osa kliente jääb kaubast ilma,» märgib IKEA klienditoe keskuse konsultant Ivi. Ta lisab, et tõesti võib tekkida olukord, kus klient teeb juba veebitellimuse, kuid ei saa siiski tellitud tooteid.