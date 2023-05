Selguvad Eesti Tänavatantsijate liidu esimese karikaetapi võitjad

Veebruaris selgusid tänavatantsudes 2023. aasta meistrid ning nüüd alustatakse hooaega karikaetappidega, mida kokku on aasta jooksul neli. Aasta lõpus selgub 2023. aasta karikavõitja. Võistlused on ka selle võrra erilisemad, et tulemuste põhjal kujuneb välja Eesti Tänavatantsijate Liidu 2023. aasta edetabel.