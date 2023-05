Jäära elutempo sel nädalal taas kiireneb ning on vaja olla sotsiaalne ning palju ringi liikuda. Üldiselt tunnevad Jäärad end päris hästi, kuna neile sobib selline energia. On võimalik, et meelelahutuse, romantika või hoopis laste nimel tuleb teha suuremaid väljaminekuid, kuid Jäära see ei morjenda. Sellegipoolest tuleks neil sel nädalal oma tähelepanu rahaasjadel hoida - nädalalõpp võib näidata kätte hea teenimise võimaluse.