IGAÜKS LOEB ⟩ New Yorgis võetakse vastu seadus, mis keelab ülekaaluliste diskrimineerimise

New Yorgi linnavolikogu vähemuse liider, vabariiklane Joseph Borelli teatas The New York Timesile, et on mures, et nüüd võivad New Yorgi elanikud hakata kohtusse kaebama «kõiki iga asja eest». «Ma olen ülekaaluline, kuid ma ei tunne ennast kannatajana. Mitte keegi ei pea mind haletsema, välja arvatud minu särginööbid,» ütles Borelli.

Alates 1976. aastast on töökohal piirangute seadmise kehakaalu alusel seadusega keelanud Michigani osariik. Samuti on see keelatud San Franciscos, Washingtonis ja veel mitmes teises linnas. Osariigi tasandil on seaduseelnõud lisaks New Yorgile arutlusel Massachusettsis, Vermontis ja New Jerseys.

Pingutused seadusloomes on seotud ülekaalulisuse määra muret tekitava kasvuga viimase 20 aasta jooksul. «See ei ole ainult terviseteema. See on kodanikuõiguste küsimus,» ütles Tegan Lecheler, kes juhib ülekaaluliste õiguste eest seisvat ühendust. «See puudutab tegelikult inimeste turvatunnet ja kaitstust ning õigust viibida meie hulgas.»

New Yorgi inimõiguste seadus juba keelab piirangud eluaseme, töökoha ja avalike majutuskohtade valdkonnas 27 tunnuse alusel, nende hulgas vanus, perekonnaseis, puue ja rahvuslik päritolu. Uus eelnõu lisab sellesse loetellu kaalu ja pikkuse, sätestades samas erandid ametitele, mille puhul kehakaal ja pikkus on tähtsad ametikohustuste täitmisel või kui küsimus on töötajate tervises.